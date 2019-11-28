شؤون فلسطينية

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم

شركة الكهرباء الإسرائيلية توقف برنامج قطع الكھرباء للنصف الاول من الشھر القادم
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة كھرباء محافظة القدس أن شركة الكهرباء الإسرائيلية أبغلتها بوقف برامج القطع الذي كان مقرراً بدایة الشھر المقبل، وذلك لاسباب خاصة بالشركة الاسرائيلية حسب تعبيرهم .

وأضحت كھرباء القدس "بناءاً على ما وردنا من شركة الكھرباء القطریة الاسرائیلیة فانه تم ایقاف برامج القطع المبرمجة من الجانب الاسرائیلي والتي كان من المقرر بدء العمل بھا في بدایة شھر كانون الاول2019/12/1، وذلك لاسباب خاصة بالشركة الاسرائیلیة".

واضافت الشركة أن كھرباء اسرائیل ستعاود العمل بقطع وتقنين التیار الكھربائي 15/12/2019 بتاريخ بسبب تراكم الدیون على كھرباء القدس واستمرار السرقات، إضافة إلى تخلف بعض المشتركین بسداد ما علیھم من التزامات مالیة اتجاه الشركة، مؤكدة انھا ستقوم بتزوید المواطنین ببنرامج القطع في حينه.

وكانت شركة كهرباء القدس أعلنت أنها ستتوجه اليوم بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد كهرباء إسرائيل لوقف أوامر فصل وتقنين التيار الكهربائي التي تواصل الأخيرة تنفذه بحق المشتركين في كافة مناطق امتياز الشركة.

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