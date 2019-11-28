وكيل وزارة الداخلية يخرج دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية





وياتي عقد هذه الدورة لتنفيذ خطط دولة رئيس الوزراء وزير الداخلية د.محمد اشتية الداعمة لتكريس مفاهيم النوع الإجتماعي ضمن مختلف التخصصات من اجل إدماج النوع الإجتماعي وتكريس مفاهيمه بشكل عميق لدى كل منتسبي المؤسسة الأمنية .



نقل حرب تحيات دولة رئيس الوزراء -وزير الداخلية د.محمد اشتيه للحضور كما اثنى على جهودهم في المؤسسة الامنية. واكد على دعم وتمكين النساء في جميع المجالات في ادماج النوع الاجتماعي ضمن سياسات الحكومة.





كما أشار حرب إلى ان المرأة الفلسطينية كانت على الدوام حارسة النار الفلسطينية وانتزعت مواقع متقدمة في الحياة السياسية والاجتماعية بجهدها ونضالها وتضحياتها وليس منة من أحد.



هذا وشارك في هذه الدورة التدريبية (27) مشاركا ومشاركة من كوادر ومنتسبي الأجهزة الأمنية المختلفة والتي امتدت على مدار ثلاثة أيام.













رام الله - دنيا الوطنخرّج وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب اليوم دورة تدريبية لكوادر ومنتسبي المؤسسة الامنية تحت عنوان (تدريب لقطاع الأمن على أسس المساواة المبنية على النوع الاجتماعي) بالتعاون مع مركز المرأة للارشاد القانوني والاجتماعي بحضور مدير دائرة التدريب والتطوير العقيد ركن احسان حمايل وورئيس وحدة النوع الاجتماعي في المؤسسة الامنية عقيد هالة بليدي. عقدت هذه الدورة باشرف وحدة النوع الاتجتماعي في وزارة الداخلية وتمحورت هذه الدورة حول مفاهيم واساسيات النوع الاجتماعي إضافة إلى القوانين والتشريعات الفلسطينية واتفتاقية سيداو.