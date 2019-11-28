شؤون فلسطينية

اتحاد لجان العمل الصحي يتبرع بأربع حاضنات لوزارة الصحة الفلسطينية

اتحاد لجان العمل الصحي يتبرع بأربع حاضنات لوزارة الصحة الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
تبرع اتحاد لجان العمل الصحي بأربع حاضنات للأطفال مبكري الولادة ( الخدّج)  لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة، وذلك بعد التواصل مع الوزارة وإبداء  حاجتها لهم.

وفي هذا الإطار توجهت لجنة من الاتحاد برئاسة مدير المستودعات/ د. مروان  الحويحي، ولجنة من الوزارة لاستلام الحاضنات من مركز العودة الصحي التابع  للاتحاد في النصيرات.

يأتي هذا التبرع يأتي ضمن الشراكة والتكاملية بين الاتحاد ووزارة الصحة  لخدمة أبناء شعبنا في قطاع غزة، وتحقيقاً للشعار الناظم " الخدمة الصحة حق  لكل محتاج"

الجدير ذكره أن الحاضنة او الدفيئة (انكوباتور) هو اختراع بدأ منذ نحو 100  سنة، وأهم عنصر في الحاضنة هو انها تمنع هبوط درجة حرارة المولود، وكلما ازدادت خداجة الطفل فانه يحتاج الى درجة حرارة اعلى تصل الى 34 درجة، واذا
ما اصيب الخديج بهبوط في درجة الحرارة "هيبوتيرميا" فانه يموت. كذلك تحتوي  الحاضنة على رطوبة يحددها الطبيب لعدم خسارة المولود السوائل بسبب الحرارة  العالية داخل الحاضنة.


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