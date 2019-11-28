شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين لدى البيرو تنظم اسبوع السينما الفلسطينية

سفارة فلسطين لدى البيرو تنظم اسبوع السينما الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية البيرو اسبوع السينما الفلسطينية، ضمن فعالياتها لشهر تشرين الثاني 2019 بمناسبة ذكرى الاستقلال واليوم العالمي للتضامن مع الشعب
الفلسطيني، فيها أفلام لمخرجين فلسطينيين وعرب وأجانب على مدار 4 أيام.

بدوره، القى سفير دولة فلسطين في البيرو وليد المؤقت كلمة رحب بالحضور وتحدث فيها عن تطور السينما الفلسطينية على مر التاريخ والتي اكتسبت مكانة بارزة من خلال الحصول
على العديد من الجوائز والاعترافات، والتي تصوّر الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني سواء في الأراضي المحتلة أو خارجها في الشتات. 

كما حدد الفترات البارزة في السينيما الفلسطينية والتي تقسم الى أربعة مراحل حسب كتاب "السينما الفلسطينية" للمخرج الفلسطيني ونائب مدير معهد الإعلام الحديث بجامعة القدس و رام الله ، جورج خليفي، والبروفيسورة نوريث جيرتز أستاذة السينما والأدب في الجامعة المفتوحة وأستاذة ورئيسة قسم النظريات والتاريخ في قسم السينما والتلفزيون في جامعة تل أبيب.

وتقسم هذه المراحل الى أربعة: الأولى تمتد بين 1935 و 1948، والثانية تمتد من 1948 إلى 1967 وتسمى بزمن الصمت، والثالثة وتغطي أفلام الفترة الثورية ما بين 1968 و1982 الناجمة عن احتلال الضفة الغربية وغزة بعد حرب الأيام الستة، وأخيراً المرحلة الحالية والتي بدأت عام 1982 بعد الغزو الإسرائيلي للبنان ومذبحة صبرا وشاتيلا.

وعرض خلال اسبوع السينما الافلام التالية : إبن الآخر من اخراج فرنسي، غزة من اخراج اسباني وحائز على جائزة غويا في العام 2018،غاز ذا أراب من اخراج اسباني، بنبونة من اخراج لبناني، تحت الاحتلال من اخراج تشيليني،خمس كاميرات مكسورة من اخراج فلسطيني،3000 ليلة من اخراج فلسطيني، حبيبي بيستناني عند البحر من اخراج
اردني.

يذكر، بأن معظم الأفلام حازت على جوائز عالمية ومنها من شارك في عدد من المهرجانات السينمائية الدولية وأسبوع السينما العربية ومهرجان الفيلم الفلسطيني.
 

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