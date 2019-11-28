معلمو الكويت المرجعين من الصالة المصرية يناشدون الرئيس تسهيل سفرهم

وجه معلمو الكويت المرجعين من الصالة المصرية مناشدة للرئيس عباس وصلت (دنيا الوطن) وجاء نصها كالتالي:













رام الله - دنيا الوطن"نحن معلمو غزة لدى دولة الكويت ، تعاقدت معنا دولة الكويت بشكل رسمي ، بعد عقد اختبارات ومقابلات لنا في جامعة الاقصى ولدينا فيز عمل وعقود رسمية ، تفاجئنا بإرجاعنا من الصالة المصرية وحرماننا من الترحيل إلى مطار القاهرة أسوة بباقي زملائنا المعلمين ، ومن هذا المنطلق نناشد سيادة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين ودولة رئيس الوزراء محمد اشتيه وسفير دولة فلسطين في القاهرة دياب اللوح وسفير دولة فلسطين في الكويت رامي طهبوب وكذلك الجهات الحقوقية والمعنية بمساعدتنا والتدخل الفوري لإيجاد حل لنا كي نعبر الصالة المصرية، ومن ثم يتم ترحيلنا إلى مطار القاهرة ، مع العلم انه لا يوجد أي سبب يمنعنا من دخول الاراضي المصرية .لقد ضاقت بنا السبل، فبعد اعتذارنا من عملنا هنا في غزة، من أجل أن نحظى بحياة كريمة نحن وأهلينا في دولة الكويت ، وبعد انفاق مبالغ مالية كبيرة لتصديق الأوراق من رام الله، تفاجأنا بإرجاعنا من الإخوة في الجانب المصري.أملنا في الله ثم في جهودكم لإنصافنا وتمكيننا من السفر إلى دولة الكويت قبل انتهاء تأشيرات الدخول وفوات الأوان".