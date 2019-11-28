شؤون فلسطينية

مُواطن يُوجه مناشدة عاجلة للرئيس للتكفل بتوائمه الثلاثة

مُواطن يُوجه مناشدة عاجلة للرئيس للتكفل بتوائمه الثلاثة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وجه المواطن رياض الخالدي مناشدة عاجلة للتكفل بالأطفال التوائم الثلاث إلى الرئيس عباس ورئيس الوزراء محمد شتية.

وجاء نص المناشدة التي وصلت (دنيا الوطن) كالتالي:

بداية نهديكم أصدق التحيات وأطيبها ونتمنى لكم وافر الصحة والعافية، ونقدر مجهوداتكم لمواصلة دوركم في خدمة شعبنا ومواصلة العمل حتى تحقيق أهدافه في الحرية والعودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

فخامة الرئيس:

ما دفعني أن أكتب لسيادتكم، هو الواقع الذي نعيشه والظروف التي تفرض علينا التوقف أمام هذا الواقع والتحديات القائمة التي يحاول جاهداً شعبنا الفلسطيني التصدي لها من أجل الصمود على تراب هذا الوطن الحبيب.

فإنني أنا المواطن/ رياض عبد الرحمن محمد الخالدي، أتوجه لفخامتكم وحكومتكم الموقرة، حكومة د. محمد اشتيه، وأهل الخير، ورجال الأعمال، بمساعدتي في التكفل برعاية الأطفال التوائم الثلاث القادمين إلى الحياة، الذي رزقت بهم، حيث أن الدخل الأسري لدي بسيط ومحدود، وليس لدي عمل ثابت، يمكنني من رعايتهم وتلبية احتياجاتهم التي تفوق أي مواطن أمام ما يلزم من متطلبات كبيرة.

ولذلك فإنني أرجو من سيادتكم التكرم بالإيعاز ومساعدتي للحيلولة دون الوقوع في مأزق كبير، وتمكني من معالجة الوضع القائم لدي، حيث دخولي مرحلة بالغة ودقيقة وصعبة للغاية في ظل الظروف التي يعانيها الجميع، فهي حالة خاصة غير اعتيادية.  

مع خالص التحية والتقدير

سدد الله خطاكم، وأدامكم ذخراً لخدمة شعبكم العظيم


للتواصل جوال رقم/ 0599111645 

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