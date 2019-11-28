بحث توفير التمويل اللازم لإقامة قصر عدل يضم كافة المحاكم العاملة بفلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

التقى وزير المالية شكري بشارة، اليوم الخميس، مع رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، في مكتبه في رام الله لبحث تعزيز التعاون بين الطرفين والتي من شأنها أن توفر البيئة اللازمة لتسهيل عمل السلطة القضائية من حيث الكوادر البشرية والاحتياجات اللوجستية وإمكانية توفير التمويل اللازم لإقامة قصر عدل يضم كافة المحاكم العاملة في رام الله للتسهيل على المواطنين والسادة القضاة والمحامين وإعانتهم على القيام بواجباتهم.



كما تم التداول بشأن المعيقات التي تواجهها وزارة المالية في تحصيل الديون المستحقة للخزينة العامة واستعدادها لتوفير ما يلزم من خبرات وخبراء لمساندة المعهد القضائي في برنامجه التدريبي الخاص بالسادة القضاة.



كما تم التأكيد على التزام الوزارة بتوفير أقصى ما يمكن وفقاً للإمكانيات المتاحة لغايات مساندة المجلس في تحقيق التطور الذي يطمح اليه.



وسيتم إبرام مذكرة تفاهم مع المجلس القضائي لتوثيق سبل التعاون بين الطرفين بما يحقق الصالح العام ويحمي حقوق الخزينة العامة بذات الوقت.