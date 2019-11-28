"التربية" تتسلم مشروعاً لإضافة مشاغل جديدة في مدرسة نابلس الصناعية

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رام الله - دنيا الوطن

تسلّمت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للأبنية، اليوم، مشروع توسعة مدرسة نابلس الصناعية الثانوية؛ الذي يشمل إضافة ثلاثة مشاغل صناعية جديدة منفصلة لتخصصات أوتوميكاترونيكس، ودهان السيارات، وتجليسها.



وأوضحت الوزارة أنه تم تمويل المشروع من برنامج الدعم المشترك (JFA) الذي تشترك فيه (ألمانيا، وفنلندا، وإيرلندا، والنرويج)، إذ بلغت التكلفة الإجمالية 840 ألف دولار.



وأشارت "التربية" إلى أن تصميم المشروع راعى جميع المتطلبات والمعايير اللازمة، بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية؛ ويعزز رؤية الوزارة وتوجهاتها نحو التعليم المهني.