"الداخلية" بغزة تنشر كشفاً جديداً للسفر عبر معبر رفح الأحد المقبل

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، كشفاً جديداً، للسفر عبر معبر رفح ليوم الأحد الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.وقالت الوزارة: إن السفر سيكون للحافلتين 12 و13 من كشف (11/25)، بالإضافة إلى الحافلة الأولى (جوازات مصرية) من الكشف الجديد (12/1).وأكدت على ضرورة التواجد صباح الأحد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، والتزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.وطالبت بإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.