المدلل: المستشفى الأمريكي لم يطرح على طاولة الفصائل ولم تتضح معالمه

أحمد المدلل

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رام الله - دنيا الوطن

رفض القيادي في حركة الجهاد الإسلامي أحمد المدلل، أن يكون للمستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة، أي ثمن سياسي، مؤكداً أن موضوع المستشفى لم يطرح على الطاولة مع الفصائل الفلسطينية، ولم تتضح معالمه بعد.



وقال المدلل، وفق (النجاح الإخباري)، إن قطاع غزة بحاجة إلى مستشفى؛ مستدركاً: "بناء المستشفى ضمن صفقة سياسية، أمر مرفوض مطلقاً".



وأضاف: "هناك متطلبات واحتياجات للشعب الفلسطيني في قطاع غزة بسبب الحصار، ونقص الإمكانيات والأدوية، لذلك نحن بحاجة إلى مستشفى، ولكن نرفض أن يكون ضمن صفقة سياسية".



وتابع: "نتمنى أن يغطي هذا المستشفى الجانب الإنساني للشعب الفلسطيني، كما نتمنى من السلطة الفلسطينية، أن تتدخل لبناء مستشفى كبير يسد حاجات الشعب الفلسطيني في غزة".



وأوضح المدلل، أنه لم تتضح معالم هذه المستشفى حتى الآن، مضيفاً: "نحن بحاجة لمستشفى حقيقة لكن بعد أن تضح معالمه وكيفية الأداء فيه وما هو الموجود به وكيفية التعامل معه، وهل هو تابع لوزارة الصحة الفلسطينية في غزة أم لا ".



وعن عدم إدلاء أي تصريحات من الفصائل الفلسطينية بشأن المستشفى الميداني الأمريكي، قال المدلل: "ليس صمت وإنما نحن في عملية انشغال بالاشتباك مع العدو الإسرائيلي، ولم يكن هناك انعقاد في الفصائل لبحث هذا الموضوع بعد".