الجليل: الكويت متمسكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية

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رام الله - دنيا الوطن

قال الأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب لدولة الكويت: الدكتور كامل سليمان العبد الجليل، إن دولة الكويت متمسكة بموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتدعمها في المحافل الدولية، وترفض أشكال التطبيع كافة مع حكومة الاحتلال.



وأكد الجليل في حديث لبرنامج (ملف اليوم) عبر تلفزيون فلسطين على أن قضية فلسطين ليست قضية وطنية محلية، وإنما قضية العرب الأولى، وهي في قلب وضمائر وعقول الشعب الكويتي الذي يفكر دائماً بحل هذه القضية بجهود سياسية واقتصادية واجتماعية وعلى الأصعدة والمستويات كافة.



وأشار إلى أن دولة الكويت وعبر عضويتها في مجلس الأمن اتخذت منهجاً للعمل من أجل تعزيز العمل المشترك من أجل القضية الفلسطينية، وتعلن بكل وضوح عن موقفها تجاه الدفاع عن القضايا الفلسطينية العادلة، والوقوف ضد أي نوع من التعدي والانتهاكات على الشعب الفلسطيني.



وشدد على أنه لا يمكن التطبيع مع الحكومة التي ارتكبت المجازر وظلمت اللاجئين، وان هذا كله لا يمكن السكوت عليه إلا بإعادة الحقوق المشروعة كاملة.



وأكد على أن الدول العربية عليها مسؤوليات أكبر ومهام ثقيلة، ويجب أن تنتهز الفرص المتاحة الان أكثر من أي وقت مضى، لحشد الطاقات والجهود السياسية فيما بينها، من أجل التعبير أمام الإدارة الأمريكية بكلمة واحدة متفق عليها من خلال المحاور واللقاءات والمحافل الدولية.



وأوضح، أن هذه الكلمة ستكون ضمن إطار ما تقرره السلطة الفلسطينية بقيادتها الشرعية، مشدداً على أهمية أن تتخذ الدول العربية قرارات حاسم لصالح الفلسطينية دعماً وتاييداً وضغطاً في الأمم المتحدة.



وأشار إلى دور المجلس الوطني للثقافة والفنون والأداب في دعم القضية الفلسطينية، وقال :" أنا من الأشخاص المتفائلين والمرحبين بفعاليات وأنشطة زاخرة ومتنوعة للفنون والثقافة وأرض التراث في دولة فلسطين في رحاب دولة الكويت، ونحن في المجلس نرحب دائما باستقبال الفرق الفنية المتنوعة"



ولفت إلى استقبال الكويت فرقة موسيقية من الشباب الفلسطيني الذي تقدم فنونا متطورة من أشعار كبار شعراء فلسطين مثل محمود درويش، والتي طورتها إلى قوالب موسيقية تجذب الجمهور، وافتتاح المجلس يوم أمس الأول معرضا للفنون والتراث الشعبي الفلسطيني بارض الكويت، باستضافة ورعاية ودعم من المجلس الوطني، واشتمل المعرض على العديد من الحرف والمنتجات والأشغال اليدوية من مختلف المدن الفلسطينية، والمأكولات الفلسطينية.