شؤون فلسطينية

وزارة التربية تُصدر دليلاً حول الوجبات الصحية في المقاصف المدرسية

وزارة التربية تُصدر دليلاً حول الوجبات الصحية في المقاصف المدرسية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت وزارة التربية والتعليم من خلال الإدارة العامة للصحة المدرسية، دليلاً حول "إعداد وجبات صحية في المقاصف المدرسية"، وذلك لاستخدامه في ضبط وتنظيم عمل المقاصف؛ بما يسهم في تعزيز البيئة المدرسية الصحية.

ويأتي هذا الدليل، ضمن رؤية الوزارة وسياساتها في تحسين توجهات وسلوكيات الطلبة التغذوية والصحية، والمساهمة في رفع مستوى الوعي لطاقم الصحة المدرسية والمعلمين وضامني المقاصف والطلبة والأهالي حول الغذاء الصحي، ومعايير أمن وسلامة الغذاء.

وينقسم الدليل إلى جزأين، الأول: يتضمن ثلاثة فصول رئيسة حول أساسيات التغذية، بما يشمل أنواع المغذيات ووظائفها واحتياجات الإنسان منها، والثاني: يتناول فساد الأغذية والتسمم الغذائي والإجراءات التي يجب اتباعها في هذه الحالات، أما الثالث: فيتناول التعليمات الخاصة بنظافة المقاصف، والشروط الصحية للعاملين فيها، وقائمة الأغذية المسموحة، وتعليمات استلام وحفظ وتخزين وإعداد الطعام، وآلية عرضه والترويج له في المقاصف.

أما الجزء الثاني، فيتضمن خيارات مختلفة لأصناف غذائية متنوعة، ويحتوي كل صنف على المكونات، وطريقة التحضير، ونبذة عن القيمة الغذائية، وحصة الطالب والمحتوى الكلي من السعرات الحرارية، وكمية الدهون، والبروتينات والنشويات.

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