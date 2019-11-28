مجدي الصالح يبحث مع مديرة شؤون (أونروا) بالضفة الغربية عدة قضايا مشتركة



وبحث اللقاء عدداً من القضايا المشتركة، بالإضافة إلى استعراض عدد من المشاريع التي تنفذها (أونروا) في العديد من المواقع والتي تسهم بالأساس في خدمة المواطنين، وتحديداً في مخيمات اللاجئين.



وأكد الصالح أهمية الدور الكبير الذي تقدمه (أونروا)، ومساهمتها في تقديم الدعم وتوفير الاحتياجات الأساسية لأبناء شعبنا في المخيمات الفلسطينية، مؤكداً أهمية زيادة الدعم خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ازدياد احتياجات المخيمات كافة على مختلف الأصعدة.



وأكد الصالح، إيلاء الحكومة الفلسطينية أهمية بالغة للمخيمات، وتدعم أي مبادرة أو مشروع إنتاجي أو فكرة ريادية تخرج من المخيمات، مشيراً إلى لقائه العديد من اللجان الشعبية لمخيمات اللاجئين، إضافة إلى الزيارات الميدانية للتعرف على الاحتياجات والاستماع للمطالب، والعمل من خلال التواصل مع الجهات والمؤسسات الدولية لتلبية تلك الاحتياجات.



وأشار الصالح إلى أهمية استمرار التواصل والتنسيق المشترك بين الوزارة و(أونروا) من أجل معرفة طبيعة المشاريع المنفذة وضمان شموليتها لكافة المجالات.



بدورها، أعربت لوريس عن ارتياحها للأفكار التي جرى طرحها خلال اللقاء، واستعداد الوزارة الكامل للتعاون مع طواقم (أونروا) من أجل تذليل كافة العقبات والعراقيل، التي تحول دون استكمال بعض المشاريع وإنجازها.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الحكم المحلي، المهندس مجدي الصالح، في مكتبه اليوم الخميس، مع مديرة شؤون (أونروا) في الضفة الغربية، غوين لويس.