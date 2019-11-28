ماجد شيوخي: بيع منتجات التبغ للقاصرين يُعاقب عليه القانونان الأردني والفلسطيني
رام الله - دنيا الوطن
أشاد رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، الحاج ماجد شيوخي، بالجهود المشتركة والتعاون المثمر مع الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، التي من خلالها يتم توفير الأرضيات المشتركة في مكافحة التدخين.
أشاد رئيس الجمعية الفلسطينية لمكافحة التدخين، الحاج ماجد شيوخي، بالجهود المشتركة والتعاون المثمر مع الجمعية الوطنية الأردنية لمكافحة التدخين، التي من خلالها يتم توفير الأرضيات المشتركة في مكافحة التدخين.
وقد صدر اليوم، الملصق الثاني بتوقيع الجمعيتين الذي يحذر من بيع منتجات التبغ في الأسواق، لمن تقل أعمارهم عن (18) ثمانية عشر عاماً، تحت طائلة القانونين الأردني والفلسطيني، ومعظم القوانين في العالم.
وأشار الشيوخي في حديثه حول هذا الموضوع الي الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والموقعة من مختلف دول العالم، والتي أكدت علي منع بيع التبغ للقاصرين.
وناشد الشيوخي الجهات المختصة في النيابة العامة، ووزارة الصحة، والأجهزة المختصة، لضرورة متابعة التجار المخالفين، وبخاصة المحلات التجارية القريبة من المدارس.
وأشار الشيوخي في حديثه حول هذا الموضوع الي الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والموقعة من مختلف دول العالم، والتي أكدت علي منع بيع التبغ للقاصرين.
وناشد الشيوخي الجهات المختصة في النيابة العامة، ووزارة الصحة، والأجهزة المختصة، لضرورة متابعة التجار المخالفين، وبخاصة المحلات التجارية القريبة من المدارس.
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