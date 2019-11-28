ماجد شيوخي: بيع منتجات التبغ للقاصرين يُعاقب عليه القانونان الأردني والفلسطيني



وناشد الشيوخي الجهات المختصة في النيابة العامة، ووزارة الصحة، والأجهزة المختصة، لضرورة متابعة التجار المخالفين، وبخاصة المحلات التجارية القريبة من المدارس.

وأشار الشيوخي في حديثه حول هذا الموضوع الي الاتفاقية الإطارية الدولية لمكافحة التبغ، الصادرة عن منظمة الصحة العالمية، والموقعة من مختلف دول العالم، والتي أكدت علي منع بيع التبغ للقاصرين.