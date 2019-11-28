شاهد: جيش الاحتلال ينشر لحظات هدم منازل فلسطينية بالضفة الغربية

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، مقطع فيديو لهدمه منازل منفذي عملية بالضفة الغربية، في بيت كاحل قرب الخليل فجر اليوم.

هذا وشرعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بهدم عدد من المنازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، اقتحمت بعد منتصف الليل، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، معززة بعدد من الآليات الثقيلة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.