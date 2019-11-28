علماء فلسطين بغزة: اجتماع الشباب والفتيات "المتبرجات" بالساحات العامة للغناء "حرام شرعاً"





وقالت الرابطة، في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الخميس: إنّ الحجاب الساتر للبدن والرأس فرض واجب على كل مسلمة بالغة عاقلة، وقد أجمع على ذلك العلماء خلفاًعن سلف على ذلك، وهو من ثوابت الإسلام القاطعة التي لا تخضع للنقاش، ولا يتأثر وجوبها بتغير الزمان ولا المكان ولا الحال، وخاصة في بلاد المسلمين.



وأضافت رابطة علماء فلسطين: "حب الأوطان والدفاع عنها لا يجيز لأحد أن يخالف شرع الله، ولا أن يفسد على الناس معاشهم، ولا أن يجرهم للتفلت من التكاليف الشرعية الثابتة".



وتابعت: "إن اختلاف العلماء في حكم الموسيقى- رغم قناعتنا بأن الرأي الراجح فيها بالتحريم- ليس معناه القول بإباحة الاختلاط المحرم بين الشباب والفتيات، ولا يبيح المجاهرة بالمعصية والتبرج والسفور"، وفق البيان.



وأردفت الرابطة في بيانها: "واجب الحاكم المسلم قائم على حراسة الدين، وسياسة الدنيا به، وإذا كان من سياسة الدين توفير حاجات الناس، والسهر على أمنهم، فإن من حراسة الدين محاربةَ المنكرات الظاهرة، ومنع الفتن والمخالفات الشرعية الجلية".



وختمت الرابطة البيان، وعليه؛ فإن اجتماع الشباب مع الفتيات المتبرجات في الساحات العامة للغناء والتمايل "حرام شرعاً"، ومنكر ظاهر، ولو كان في حب الأوطان أو مدح النبي العدنان، وواجب الحاكم المسلم والجهات المختصة منع ذلك في المجتمع، والحفاظ على العفة في قلوب الناس.







رام الله - دنيا الوطنأصدرت رابطة علماء فلسطين في قطاع غزة، بياناً أوضحت فيه الحكم بشأن الفرق الغنائية المختلطة، التي تغني في الطرقات والساحات العامة.