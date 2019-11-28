منخفضات جوية متتالية على فلسطين خلال الشهر المقبل

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خاص دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن فلسطين، ستشهد منخفضات جوية متتالية، خلال الشهر المقبل، مشيراً إلى أن انخفاضاً على درجات الحرارة، سيطرأ على الجو مساء اليوم الخميس وغداً الجمعة.



وقال العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": "سيضرب فلسطين منخفض جوي سريع ليلة الأحد، ويستمر لعدة ساعات، حتي صباح الاثنين"، مبيناً أن الخرئط الجوية، تشير إلى منخفضات متتالية على مدار الأيام المقبلة.



وأضاف العلامي: "سيكون هناك انخفاض طفيف على درجات الحرارة مساءً مع بقائها حول معدلاتها إلى أقل بقليل، وستكون هناك فرصة لهطول زخات محلية من الأمطار في مناطق شمال فلسطين، وتحديداً مناطق الجليل الأعلى".



واستطرد العلامي: "أما باقية المناطق، فستكون الأمطار فيها مستبعدة وضعيفة جداً، وستبقى درجات الحرارة غداً الجمعة حول معدلاتها العامة، ولن يكون هناك تغيرات كبيرة على درجات الحرارة، حيث تكون ما بين 15 إلى 16 درجة مئوية في الجبال، وفى بداية الـ 20 درجة مئوية في المناطق الساحلية".