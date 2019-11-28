محكمة إسرائيلية تنظر في تسليم جثمان الأسير سامي أبو دياك





وأوضح أبو بكر، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، أن الهيئة تنتظر رداً على طلب تقدمت به للحاكم العسكري في جنين بهذا الخصوص.



وأشار أبو بكر، إلى أن الجهود تبذل على كافة المستويات وبين الحركة الأسيرة وإدارة مصلحة السجون من أجل التوصل لاتفاق يقضي بتثبيت الاعتقال الإداري، أو إنهائه للأسيرين مصعب الهندي وأحمد زهران، المضربين لأكثر من شهرين في ظل ظروف صحية صعبة للغاية.

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، قدري أبو بكر: إن محكمة الاحتلال الإسرائيلية، ستعقد جلسة خلال الأيام المقبلة؛ للنظر في قضية تسليم جثمان الأسير الشهيد سامي أبو دياك.