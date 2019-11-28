تحرك عربي فلسطيني لمواجهة القرارات الأمريكية والإسرائيلية بحق الفلسطينيين

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رام الله - دنيا الوطن

قال السفير الفلسطيني في مصر، ذياب اللوح: إنه بتوجيهات من الرئيس محمود عباس، ووزير الخارجية، وشؤون المغتربين، رياض المالكي؛ فإن هنالك تحركاً عربياً فلسطينياً مشتركاً بقيادة جامعة الدول العربية؛ لوضع حد للتمادي الأمريكي الإسرائيلي بحق القضية الفلسطينية.



وأوضح اللوح، لإذاعة (صوت فلسطين)، الخميس، أن هنالك سلسلة من التحركات، يتم العمل عليها بالشراكة مع الأمين العام لجامعة الدول العربية، تنفيذاً لقرارات المجلس الوزاري العربي، الذي عقد يوم الأثنين الماضي في القاهرة، والتي تبدأ عبر البعثات العربية المعتمدة في نيويورك، ومجالس السفراء العرب، إضافة إلى إرسال رسائل لدول عديدة في العالم، خاصة الاتحادين الأوروبي والإفريقي لممارسة دورهما، وتأثيرهما على الإدارة الأمريكية لوقف اتخاذ القرارات المخالفة للقانون الدولي، والتي تُشجع إسرائيل على التمادي في عدوانها.