وزارة الصحة واللجنة الدولية للصليب الأحمر يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك



وقال د. ابو الريش " ان وزارة الصحة تنظر الى جهود اللجنة الدولية للصليب الاحمر في تنفيذ عديد البرامج الطارئة والتطويرية كونها من الشركاء الرئيسيين في العمل الصحي ولها البصمات الواضحة في تمكين الطواقم الطبية بتقديم الرعاية الصحية للمرضى وفق المستويات المطلوبة " .



كما وبحث اللقاء سبل تعزيز خدمات الطوارئ في مستشفيات وزارة الصحة من خلال تقييم الوضع الحالي ووضع خطة لتغطية الاحتياجات اللازمة والضرورية .







رام الله - دنيا الوطنبحث وكيل وزارة الصحة د. يوسف أبو الريش , مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الاحمر السيد اجناسيو كاساريس , سبل تعزيز التعاون المشترك، جاء ذلك خلال لقاء عمل عقد ظهر اليوم , حيث وضع د. يوسف الوفد في مستجدات وتطورات العملالصحي وتحديات العمل التي سببها الحصار على قطاع غزة وانعكاساته خاصة على المرضى .