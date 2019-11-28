حركة حماس تُعلّق على استشهاد مواطن وهدم أربعة منازل في الخليل





وأضافت: أن هذه الجرائم، لن تثني شعبنا ومقاومته عن مواصلة الطريق، حتى التحرير، وكنس الاستيطان والمستوطنين من فوق أرضنا الحبيبة.



وتحتسب الحركة عند الله تعالى، الشهيد محمد نصار نواجعة (56 عامًا) من مدينة يطا، والذي استشهد بعد أن صدمته جرافة احتلالية، شاركت في هدم منازل الأسرى في بيت كاحل، أثناء توجهه لمكان عمله مع ساعات الفجر الأولى، معربة عن أمنيته بالشفاء العاجل لنجله الذي أصيب بجراح.



وحيّت حركة حماس "عائلات المقاومين الأبطال من أبناء شعبنا، ونذكر قادة العدو أن سياسة هدم المنازل، ستفشل كما فشلت في السابق؛ فهدم 500 منزل خلال انتفاضة الأقصى لم يؤثر في إرادة أبناء شعبنا البطل، الذين يقفون كطائر الفنيق، يجددون العهد لفلسطين بالحرية والاستقلال".



وشددت حركة حماس على أن إرادة المقاومة واحتضان عائلات المقاومين، عادة أصيلة من عادات شعبنا البطل، الذي يهب أبناؤه وبناته لاحتضان تلك العائلات الكريمة، وإن أصالة شعبنا البطل وتكافله خط متقدم من خطوط المقاومة في مواجهة سياسة الغطرسة "الصهيونية"، وفق ما جاء في البيان.

رام الله - دنيا الوطنعقبت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، على استشهاد مواطن، وهدم أربعة منازل تعود لعائلات أسرى، في قرية بيت كاحل بمحافظة الخليل.وقالت الحركة في بيان وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن جيش الاحتلال، يواصل جرائمه وعدوانه على أبناء شعبنا في الضفة الباسلة، حيث أقدم فجر اليوم على هدم أربعة منازل، تعود لعائلات مقاومين أبطال.