موقع قطري: ضغط دولي وإقليمي على السلطة وحماس لإجراء الانتخابات العامة

قال موقع (عربي21) القطري: إن قرار إجراء الانتخابات الفلسطينية المقبلة، جاء بضغط دولي وإقليمي على السلطة الفلسطينية، وحركة حماس.



وأوضح الموقع، نقلاً عن مصدر فلسطيني لم يسمه، الخميس، أن الاتحاد الأوروبي، طلب رسمياً من الرئيس محمود عباس ضرورة إجراء الانتخابات الفلسطينية، مشيراً إلى أن المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أرسلت رسالة للرئيس عباس، حثته على إجراء الانتخابات بالتوافق مع كافة الأطر الفلسطينية.



وأضاف الموقع: "الاتحاد الأوروبي أكد بدوره على ضرورة ملء الفراغ الدستوري، بعد قرار الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي"، لافتاً إلى أن دولة عربية، لعبت دور الوسيط بين الاتحاد الأوروبي، وحركة حماس؛ للضغط على الأخيرة لتقديم تنازلات؛ لتسهيل إجراء الانتخابات.



يذكر، أن حركة حماس سلمت لجنة الانتخابات المركزية، ردها المكتوب على إجراء الانتخابات العامة، في حين بعث رئيسها حنا ناصر، رسالة للرئيس عباس المتواجد حالياً بقطر لإطلاعه على مضمون الرد.

رام الله - دنيا الوطن