شؤون فلسطينية

زكريا الأغا: المستشفى الميداني الأمريكي بغزة "قاعدة أمنية متقدمة"

زكريا الأغا: المستشفى الميداني الأمريكي بغزة "قاعدة أمنية متقدمة"
رام الله - دنيا الوطن
علق عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، السابق، زكريا الأغا، على إقامة المستشفى الميداني الأمريكي شمال قطاع غزة، والتي تأتي ضمن تفاهمات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بوساطة دولية.

وقال الأغا، عبر صفحته بـ (فيسبوك): "هذه القاعدة الأمنية المتقدمة، والتي يجري إقامتها على الأراضي الفلسطينية شمال قطاع غزة، تحت مسمى مستشفى ميداني متقدم، هناك أسئلة كثيرة بشأنها".

وتساءل الأغا: "من طلب هذا المستشفى ووافق عليه، ومن أعطي الأرض المقامة عليه، والتي تم اغتصابها رغماً عنا ولماذا هذا التعتيم على هذه القضية، وأين وسائل الإعلام، وخاصة الفصائلية التي تردح لبعضها يومياً لأتفه الأسباب وتخون وتكفر، أين هي عن الحديث عن هذا الموضوع، أين الذين يصرخون ويهددون وينددون ضد أمريكا، ويقاطعونها كما يقولون".

وأضاف: "هل هذا المستشفى أقيم على أرض غير فلسطينية وخارج قطاع غزة، لماذا هذا الصمت من الجميع على ما يجري صمت أهل القبور، وهل أمريكا التي أعطت إسرائيل كل شيء وكانت ملكية أكثر من الملك معها، وأوقفت كل مساعداتها للفلسطينيين، رق قلبها الآن، وأقامت هذا المستشفى القاعدة الأمنية المتقدمة".

وتابع الأغا: "هذه أسئلة وأسئلة أخرى كثيرة تطرح نريد إجابات واضحة من كل الأطراف الفلسطينية المعنية حول هذا المستشفى؛ لنعرف ما يجري، وإلا فإن الكل مشارك في هذا الموضوع الخطير".

وفي وقت سابق، قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية: إن إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي الجديد في شمال القطاع، يهدف إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين، وتقوم عليه مؤسسة أمريكية غير حكومية.

وأوضح البزم، أن الأجهزة الأمنية في غزة مسؤولة عن تأمين كافة المؤسسات والمنشآت الموجودة على أرض القطاع، مضيفاً: "نحن مع كل جهد يخدم شعبنا واحتياجاته الإنسانية".


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