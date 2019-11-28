المقاومة الشعبية: المؤتمرات التطبيعية تدعم المخططات الإسرائيلية بتطبيق مشاريعهم التصفوية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت حركة المقاومة الشعبية في فلسطين، تعقيباً على مشاركة شخصيات عربية بمؤتمر تطبيعي في لندن: المؤتمرات التطبيعية تدعم المخططات الإسرائيلية، بتطبيق مشاريعهم التصفوية لقضية فلسطين، وتهويدها مع أجزاء كبيرة من الأراضي العربية.



وأضافت المقاومة الشعبية في بيان وصل "دنيا الوطن": "استمرار حالة الهرولة العربية من الأنظمة إلى بعض الشخصيات بطرق مختلفة، يحتاج لثورة وعي عربية لإعادة البوصلة نحو فلسطين، وتصحيح كامل المفاهيم القومية والعربية لدى هذه الشخصيات ودولهم".



وأردفت: الاحتلال الإسرائيلي، جاء بحقيقته لشطب كل الحق العربي، وسلب الخيرات والثروات العربية، وجعل أمتنا محتلة للصهاينة بكل طرق ممكنة، واليوم بهذه الهرولة والأساليب وآخرها مشاركة شخصيات عربية مختلفة من عدة دول بمؤتمر تطبيعي بلندن، إنما يدعم نجاح المخططات الإسرائيلية بتطبيق مشاريعهم التصفوية لقضية فلسطين، وتهويدها مع أجزاء كبيرة من الأراضي العربية.



وختم: إننا أمام هذه المخاطر لندعو شعوب أمتنا لإشعال ثورة، ونبذ كل المطبعين والخروج بكل منبر للتأكيد بأن ما يسمى بإسرائيل هي العدو الأوحد لأمتنا العربية والإسلامية، وأن تحرير فلسطين، هو واجب على الجميع، لأنها قضية أمة بأكملها.