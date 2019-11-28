شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية

التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية
رام الله - دنيا الوطن
ترأست وزارة التنمية الاجتماعية اليوم، الاجتماع الدوري لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، الذي عُقد في وزارة الاشغال العامة، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، وممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو، والممثلة الخاصة لـ (يونيسف) في فلسطين جينيف بوتين وممثلين عن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وصندوق التشغيل الفلسطيني والوزارات الشريكة في المجموعة (الصحة والتربية والتعليم)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

ورحب داوود الديك وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، بكافة الشركاء المحليين والدوليين، وأكد على أهمية تعزيز الشراكة معهم، و استعرض خطة وإنجازات الوزارة بداية من إنجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017-2022 التي تهدف الوزارة من خلالها بناء منظومة التنمية الاجتماعية، التي لا تقتصر على حماية الفقراء والضعفاء فحسب، ولكن أيضا مساعدتهم على النهوض بواقعهم الاقتصادي والاعتماد على انفسهم ليصبحوا أفراد منتجين.

وأضاف: أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية كونها تصب مع توجهات الحكومة الفلسطينية، و منسجمة مع استراتيجية
التنمية التي تقوم ترتكز على أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في إطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأهداف التنمية المستدامة 2030 إضافة لمصادقة فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتزامها بها.

كما أكد الديك التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الانسان وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، والمرأة، وذوي الاعاقة، مبيناً ان الاحتلال الاسرائيلي هو أكبر معيق لتحقيق التنمية في فلسطين، وهو احد بل أهم المعيقات التي تمنع وجود حياة كريمة للأطفال الفلسطينيين.

بدورها، أثنت الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) في فلسطين جينيف بوتين على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأثنت على ماتقوم به الوزارة من جهد كبير لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها، و على توفير الحماية للأطفال وخاصة ذوو
الاعاقة.

من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي ادواردو كومو إن " الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة والمهمشة وفق نظام ادارة الحالة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية"، وأن الاتحاد الأوروبي يولي قطاع الحماية الاجتماعية أهمية كبيرة كون الحماية الاجتماعية جزء أصيل من حقوق الإنسان.

وقدمت مدير دائرة الموازنة هنادي براهمة عرضاً حول آلية واجراءات مراجعة الخطة التنفيذية للوزارة للأعوام 2019-2022، واستعرضت آخر مستجدات العمل على صعيد برامج الوزارة وانجازاتها والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والبرامج.

كما قدم مدير عام الاشخاص ذوي الاعاقة أمين عنابي عرضاً تناول فيه ما تقدمه الوزارة من خدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، واستعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون الجديد للأشخاص ذوي الاعاقة.

واستعرض المجتمعون آخر تطورات العمل في قطاع الحماية الاجتماعية وأبرزها وآخر مستجدات العمل في مشروع بناء قدرات الشركاء للخدمات الاجتماعية، كما ناقشت المجموعة آخر التحضيرات لتطوير شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص وتقاسم الأدوار والمسؤوليات.

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