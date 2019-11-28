شؤون فلسطينية

انضمام الجمارك الفلسطينية للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات

انضمام الجمارك الفلسطينية للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات
رام الله - دنيا الوطن
احتضنت العاصمة السعودية الرياض على مدار اليومين الماضيين، أعمال الاجتماع 19 للمكتب الإقليمي لتبادل المعلومات لممثلي مكاتب الاتصال المحلية (رايلو- الشرق الأوسط) وبحضور ممثلي منظمة الجمارك العالمية.

حيث شاركت فلسطين، بوفد من وزارة المالية- الإدارة العامة للجمارك والمكوس وضريبة القيمة المضافة، برئاسة مدير المكتب المحلي لتبادل المعلومات، محمد عدنان جراد، و بحضور سفارة دولة فلسطين في المملكة العربية السعودية.

وشهدت أعمال الاجتماع توقيع اتفاقية انضمام الجمارك الفلسطينة لجمارك الدول الأعضاء ببرنامج ريلو التابع لمنظمة الجمارك العالمية، حيث وقع الاتفاقية من جانب الجمارك الفلسطينية مدير المكتب المحلي لتبادل المعلومات محمد عدنان جراد فيما وقعها من جانب الجمارك السعودية مديرة المكتب الإقليمي لتبادل المعلومات الاستخباراتية في الشرق الأوسط منيرة الرشيد.

وتضمنت محاور الاجتماع في يومه الأول تقديم عدد من أوراق العمل التي شملت استعراض نتائج الاجتماع الثامن عشر وتوصياته، بالإضافة إلى تحليل الوضع القائم لعمل المكاتب المحلية وسبل تطويرها، كما ناقش الاجتماع التحديات ومعوقات العمل، و تضمنت أعمال اليوم الثاني النتائج التي تحققت خلال الفترة الماضية لكل مكتب.

يذكر، أن المكاتب المحلية لتبادل المعلومات في إقليم الشرق الأوسط تقوم بأدوار فاعلة وحيوية من خلال التعاون الدائم فيما بينها لرصد محاولات التهريب، وتبادل المعلومات عن عمليات التهريب وأنشطة المهربين بهدف اتخاذ الإجراءات التي تكفل السيطرة على هذه الأعمال والأنشطة والحيلولة دون حدوثها، الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في حماية المجتمعات من ارتكاب الجرائم.

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