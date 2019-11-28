شبيبة الجمهوريين الاشتراكيين الإيرلنديين تتضامن مع المقاومة الفلسطينية





رام الله - دنيا الوطنأعربت شبيبة (ماكرا) للجمهوريين الاشتراكيين الإيرلنديين عن تضامنها مع المقاومة الوطنية الفلسطينية، وخصوصاً مع الرفاق في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وجاء ذلك في رسالة مصورة بمناسبة يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني.ونوهت الشبيبة إلى أن الجمهوريين الاشتراكيين الإيرلنديين، سينظمون اعتصاماً أمام مكتب البريد العام (GPO) في مدينة دبلن في تمام الساعة 5 مساءً يوم غد الجمعة الموافق 29/11/2019، داعية كل الذين يرغبون في التعبير عن تضامنهم ودعمهم للشعب الفلسطيني للمشاركة في هذا اليوم.