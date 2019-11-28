يديعوت: جيش الاحتلال يسعى للتسوية مع الفصائل بغزة ووزيره يضع شرطين

قالت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية: إن جيش الاحتلال يسعى إلى التوصل لتسوية مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بموافقة وزير الجيش نفتالي بينيت، الذي يؤيد هذا الموقف.





وأوضحت الصحيفة، أن بينيت يؤيد هذا الموقف، مشيراً إلى أنه أبدى خلال المداولات الأخيرة دعمه لمنح السكان الغزيين تسهيلات اقتصادية بشرطين.





وأضافت الصحيفة: "أول هذين الشرطين، هو ألا تكون الأموال مصدرها إسرائيل، وثانيهما تعزيز قوة الردع بالرد على أي هجوم ينطلق من القطاع".





يذكر، أن جيش الاحتلال، قصف قبل يومين عدة أهداف بقطاع غزة، بزعم إطلاق صواريخ من شمال وجنوب القطاع، فيما تتخوف المؤسسة الأمنية الإسرائيلية من تصعيد جديد بغزة، نظراً للتوتر الأمني الأخير.

رام الله - دنيا الوطن