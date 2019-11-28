شؤون فلسطينية

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت
رام الله - دنيا الوطن
جرى في سفارة دولة فلسطين في بيروت اليوم الأربعاء ، لقاء بين حركة فتح والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. وضم وفد فتح أعضاء المجلس الثوري السفير أشرف دبور ، فتحي أبو العردات ، رفعت شناعة ، وأمين سر إقليم حركة فتح في لبنان حسين فياض ، في حين ضم وفد الجبهة الديمقراطية نائب الأمين العام فهد سليمان وأعضاء المكتب السياسي علي فيصل ، إبراهيم نمر وعدنان يوسف .

وبحث اللقاء التحديات التي تواجهها القضية الفلسطينية واستمرار الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا ومقدساته الإسلامية والمسيحية وخاصة في مدينة القدس .

وأكد المجتمعون على الأهمية الوطنية الفائقة للانتخابات المزمع الدعوة لها في الفترة القادمة ، ما من شأنه أن يسرع خطوات إستعادة الوحدة الداخلية ، وتعبئة قوى الشعب الفلسطيني وتوحيدها في مواجهة السياسة الاستيطانية المتوحشة والمواقف المعادية للإدارة الأمريكية حيال الحقوق الوطنية لشعب فلسطين ، كما حصل مؤخراً بتصريحات وزير الخارجية الأمريكية ، حول شرعية الاستيطان، مخالفة بذلك القوانين والأعراف الدولية .

ودان المجتمعون عملية القتل الجبانة التي تعرض لها الأسير الشهيد سامي أبو دياك ، مطالبين الهيئات الدولية والمنظمات الإنسانية بمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه العنصرية وسياساته العدوانية ضد أسرانا البواسل .

وأكد المجتمعون تمسك شعبنا وقيادته بثوابتنا الوطنية وحقوقنا في الحرية والعودة والاستقلال ورفض المحاولات الامريكية الإسرائيلية لتصفية قضيتنا وإنهاء مشروعنا الوطني في التحرر .

وناقش المجتمعون الأوضاع المعيشية والحياتية الصعبة لأبناء شعبنا في لبنان ، وحقهم بالعيش الكريم ، منوهين بالحرص الوطني والمسؤولية العالية التي أبداها ابناء شعبنا الفلسطيني في ظل الأجواء الراهنة التي يمر بها لبنان الشقيق . ودعوا الأونروا الى العمل على توفير برنامج طوارئ يلبي احتياجات شعبنا الملحة .

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