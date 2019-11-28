قيادي فلسطيني: القائمة الموحدة بالانتخابات ستجعل المنافسة مع الشعب

رام الله - دنيا الوطن

علق عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، على تصريحات عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة (فتح) عزام الأحمد، بشأن خوض الانتخابات بالقائمة الموحدة.

وقال العوض، عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "إن الحديث عن القائمة الموحدة بين حركتي فتح وحماس لخوض الانتخابات المتوقعة، ستجعل المنافسة الانتخابية بين هذه القائمة، وبين عموم الشعب".يذكر، أن الأحمد، أكد في تصريح سابق لـ "دنيا الوطن"، أن حركته مستعدة للمشاركة بالانتخابات المقبلة، وفق القائمة الموحدة مع جميع الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركة حماس.وقال الأحمد: "القائمة الموحدة طرح ليس جديداً، وقد جرى مناقشته في السابق مع كل الفصائل، وينص على أن تشارك جميع الفصائل، بما فيها فتح وحماس بقائمة موحدة، خاصة وأننا في مرحلة تحرر وطني، تتطلب أن نكون موحدين".وأضاف الأحمد: "إذا لم نتحالف مع الجميع، فنحن مستعدون للتحالف مع من يريد ذلك، والعرض قائم للشخصيات المستقلة أيضاً، وعرضنا قائم ومازال، وناقشت ذلك مع الفصائل".