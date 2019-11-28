هيئة الأسرى تنعى والدة الأسير محمد كرسوع من مدينة نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

نعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين والأسرى في السجون والأسرى المحررين، اليوم الخميس، والدة الأسير محمد كرسوع (الحاجة أم أيمن) والتي وافتها المنية فجر اليوم، بعد معاناة طويلة مع المرض.



وتقدم رئيس الهيئة اللواء قدري أبو بكر، بأصدق مشاعر الحزن والمواساة من الأسير كرسوع، وعائلته بوفاة والدته، متمنياً من الله العلي القدير، أن يرحمها بواسع رحمته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان، وأن يدخلها جناته، وأن يحشرها مع الأنبياء والشهداء والصديقين.



يذكر، بأن الأسير كرسوع معتقل منذ عام 2004، ومحكوم بالسجن لـ 25 عاماً، وتنقل بين عدد كبير من معتقلات الاحتلال، أبرزها معتقلات (النقب الصحراوي، ومجدو، وشطة، وجلبوع).