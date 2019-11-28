شاهد: نصب تذكاري لبهاء أبو العطاء وشهداء غزة في أمريكا

نشرت صحيفة (يديعوت أحرونوت) الإسرائيلية، صوراً لنصب تذكاري دشنه طلاب إحدى الكليات في أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية لشهداء العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة.





وحسب الصحيفة، فإن الطلاب أقاموا نصبا تذكارياً لـ 34 شهيداً فلسطينياً قضوا خلال هجوم الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة في عملية الحزام الأسود في وقت سابق من هذا الشهر.





وأضافت الصحيفة: "شمل النصب التذكاري اسم القيادي البارز في حركة الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا، الذي بدأت العملية باغتياله".











رام الله - دنيا الوطن