مشروع قانون لحظر نشاط (أونروا) في القدس

قال موقع (عرب 48): إن عضو الكنيست من (الليكود) ورئيس بلدية الاحتلال في القدس، سابقًا، نير بركات، قدم مشروع قانون ينص على حظر نشاط (أونروا).



وحسب الموقع، فقد وقع على مشروع القانون، رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب (الليكود، ويسرائيل بيتينو، وشاس، ويهدوت هتوراه، والبيت اليهودي، واليمين الجديد).



وأشار الموقع، إلى أن الوكالة الدولية، تدير نشاطات في مخيم شعفاط شمالي القدس المحتلة، ولكن لها عشرات العيادات الطبية والمؤسسات التعليمية، وعشرات المدارس في المدينة نفسها.



وينص مشروع القانون على حظر نشاط الوكالة في إسرائيل ابتداءً من العام القريب 2020، حيث زعم بركات في تقديمه لمشروع القانون، إن "أونروا تُستخدم كمنصة للتحريض والتربية على كراهية إسرائيل والمس بسكانها اليهود، وأنه وفي المدارس التي تشغلها في القدس، يجري تدريس مضامين معادية للسامية، ويشيدون في الكتب التدريسية بالإرهابيين، الذين قتلوا أطفالاً ونساء"، وفق تعبيره.



وزعم أيضًا أن مؤسسات الوكالة في أماكن أخرى مثل غزة تستخدم من قبل الفصائل الفلسطينية، لتخزين القذائف الصاروخية وإطلاقها تجاه إسرائيل، وهو ما نفته (أونروا) بشكل قاطع.



ويهدف القانون، بحسب بركات، إلى "تطبيق السيادة" الإسرائيلية في المدينة وفق "قانون أساس: القدس عاصمة إسرائيل"، حيث سعى خلال توليه رئاسة بلدية الاحتلال في القدس إلى التضييق على نشاط (أونروا)، من خلال خطة بديلة لإدارة المؤسسات التربوية والاجتماعية بدلاً من الوكالة، وقال: إن الوكالة باتت تقدم خدمات لأقل من 2% من السكان العرب في المدينة.

رام الله - دنيا الوطن