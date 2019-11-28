شؤون فلسطينية

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط تهريب حوامات ومعدات غوص لقطاع غزة

شاهد: الاحتلال يزعم إحباط تهريب حوامات ومعدات غوص لقطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، إحباط محاولة تهريب 325 طرداً بريداً، تحتوي على معدات عسكرية مزدوجة الاستخدام إلى قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون/ إيرز.

وقالت القناة الإسرائيلية الـ 13: إن عشرات الطرود البريدية التي تحتوي على حوامات ومعدات غوص وسكاكين وأجزاء سلاح تم إحباط تهريبها إلى قطاع غزة أمس، مشيرةً إلى أن معظمها تم شراؤه من خلال مواقع مثل (علي إكسبريس) و(أمازون). 

 



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