الداخلية بغزة: المستشفى الأمريكي الجديد يهدف لتقديم خدمات طبية

علّقت وزارة الداخلية في قطاع غزة، على إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي على الحدود الشمالية للقطاع، وذلك عقب انتشار صور لأعضاء من المؤسسة الأمريكية، وهم يشيدون المستشفى.



وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، وفق ما أوردت وكالة (الأناضول) التركية: إن إنشاء المستشفى الميداني الأمريكي الجديد في شمال القطاع، يهدف إلى تقديم خدمات طبية للمواطنين وتقوم عليه مؤسسة أمريكية غير حكومية.



وأوضح البزم، أن الأجهزة الأمنية في غزة مسؤولة عن تأمين كافة المؤسسات والمنشآت الموجودة على أرض القطاع، مضيفاً: "نحن مع كل جهد يخدم شعبنا واحتياجاته الإنسانية".



ويجري إنشاء المستشفى الأمريكي (الذي تديره مؤسسة Friend Ships الأمريكية غير الحكومية) ضمن التفاهمات القائمة بين إسرائيل، والفصائل الفلسطينية بوساطة مصرية، وأممية، وبتمويل قطري.



والثلاثاء، وصل وفد مكون من عشرة مهندسين، لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون/ إيرز؛ لإتمام إنشاء المستشفى، بحسب تصريح للمكتب الإعلامي للمعابر.

رام الله - دنيا الوطن