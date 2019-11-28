شؤون فلسطينية

المالكي: لا حل مع الجانب الإسرائيلي بدون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية

المالكي: لا حل مع الجانب الإسرائيلي بدون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الخارجبة والمغتربين الدكتور رياض المالكي "انه لا حل مع الجانب الإسرائيلي، بدون أن تكون هناك دولة فلسطينية والقدس الشرقية عاصمة لها.

واستعرض المالكي، خلال استقباله وفداً من مقاطعة اللوار اطلانتيك الفرنسية، في مقر الوزارة، أمس الأربعاء، الانتهاكات المتصاعدة ضد الوجود الفلسطيني في القدس، وما تتعرض له بلدة العيسوية خاصة، من اقتحامات عسكرية يومية واعتقال للشبان والأطفال في محاولة لمنع السكان من العيش حياة طبيعية.

وأشار إلى استهداف قوات الاحتلال لبلدة العيسوية واعتقال أبناء البلدة من أجل الضغط على السكان لترك البلدة، وكذلك الانتهاكات الإسرائيلية في بلدة سلوان أيضاً.

ووصف المالكي، الانتهاكات الإسرائيلية، بأنها ترتقي إلى مستوى من العنصرية والفاشية، مؤكداً أن صمود المواطن الفلسطيني في القدس انتصار على الاحتلال، وأن الأماكن والمناطق في القدس تؤكد الهوية االفلسطينية للمدينة.

وتطرق المالكي إلى المحاولات الإسرائيلية لإعاقة التنمية في أرض دولة فلسطين، وخاصة محافظة جنين السلة الغذائية لدولة فلسطين، داعياً الوفد للعمل معاً من أجل إيجاد مشاريع تنموية في المدن الفلسطينية.

وثمن زيارة الوفد على اعتبارها رسالة تضامن مع الشعب الفلسطيني، وحقوقه المشروعة، بإقامة دولته المستقلة على حدود حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مشيراً إلى قرار البرلمان الفرنسي، بدعوة الحكومة الفرنسية إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية، داعيًا الوفد الفرنسي للضغط على حكومة بلاده للاعتراف بدولة فلسطين.

وأشار المالكي الى قرار المحكمة الأوروبية بوسم منتجات المستوطنات، مؤكداً أن الاستيطان بمنظومته كلها غير شرعي، داعياً الدول التي يحمل المستوطنون الإسرائيليون جنسيتها إلى اتخاذ إجراءات بحقهم، لمخالفتهم القانون الدولي ومحاسبة الشركات الأجنبية التي تعمل في المستوطنات أيضاً.

وشدد على أهمية أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ إجراءات صارمة تجاه إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لانتهاكها القانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة.

من جانبه، شكر رئيس إقليم اللورا اطلانتيك فيليب كروفالية الوزير المالكي على حسن الاستقبال، وأشار إلى المشاريع القائمة بين إقليم اللورا اطلانتيك في محافظتي القدس وجنين، كما أكد على دعم الوفد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في دولة مستقلة وعاصمتها القدس، واكدوا على تضامنهم مع الشعب الفلسطيني في نضاله المشروع بأنهاء الاحتلال والاستقلال والدولة.

ويذكر، أن الوفد، يقوده رئيس إقليم اللورا اطلانتيك، الذي يضم عدداً كبيراً من رؤساء بلديات الإقليم، الذين وقعوا على ميثاق تضامن وتعاون سياسي مع محافظة القدس.

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