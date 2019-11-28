شؤون فلسطينية

السفير غنام: الرئيس عباس اتّبع "سنة حميدة" مع أمير قطر

السفير غنام: الرئيس عباس اتّبع "سنة حميدة" مع أمير قطر
رام الله - دنيا الوطن
قال السفير الفلسطيني في قطر، منير غنام: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اتّبع سنة حميدة مع أمير قطر، تميم بن حمد. 

وأوضح غنام، لصحيفة (الوطن) القطرية، أن زيارة الرئيس عباس لقطر، تأتي في إطار الاهتمام الدائم بالتشاور مع القيادة القطرية في مختلف القضايا.

وأكد غنام، أن الرئيس عباس والأمير تميم، ناقشا المستجدات على الساحة الفلسطينية، والاستعدادات الجارية بشأن الانتخابات الفلسطينية، وعمليات التصعيد الإسرائيلي الأخيرة ضد قطاع غزة، لافتاً إلى الدور القطري ودبلوماسيته النشطة والفاعلة في دعم ومساندة الفلسطينيين، وحقهم في إقامة دولتهم المستقلة، وعاصمتها القدس.

وأشار السفير الفلسطيني في الدوحة إلى ما يقدمه القطريون من دعم أخوي سخي ومخلص إلى الشعب الفلسطيني، إيماناً من الأشقاء القطريين، بعدالة قضية فلسطين، والحق في الاستقلال، والتخلص من الاستعمار والاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح السفير غنام، أن الفلسطينيين يقدرون مواقف دولة قطر، قيادة، وحكومة وشعباً، وما يقدمونه للشعب الفلسطيني، على كافة الأصعدة، سواء المادية، أو الدعم السياسي والإعلامي، أو في المحافل الدولية.

وأشار غنام إلى أن الجميع يشهد الدور الفاعل الذي تقوم به الدبلوماسية القطرية النشيطة، من أجل الوقوف بجانب قضية فلسطين، ودعمها في كل المناسبات، وتأييد موقف الفلسطينيين، الذي يستند على الشرعية الدولية، وقرارات مجلس الأمن، والقانون الدولي، الذي تنتهكه إسرائيل، ولا تحترمه، وتدعمها في ذلك الإدارة الأمريكية. 

ولفت السفير غنام، إلى أن لدولة قطر مكانة كبيرة في قلوب كل الفلسطينيين، وأنهم دائماً يقولون للقطريين شكرا، على ما يقومون بتقديمه من دعم سخي، ومخلص، للفلسطينيين.

أخبار ذات صلة

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت

قيادي فلسطيني: القائمة الموحدة بالانتخابات ستجعل المنافسة مع الشعب

قيادي فلسطيني: القائمة الموحدة بالانتخابات ستجعل المنافسة مع الشعب

هيئة الأسرى تنعى والدة الأسير محمد كرسوع من مدينة نابلس

هيئة الأسرى تنعى والدة الأسير محمد كرسوع من مدينة نابلس

مجدلاني: مقارباتنا الجديدة بوزارة التنمية لدعم الفقراء بتوفير الخدمات الأساسية

مجدلاني: مقارباتنا الجديدة بوزارة التنمية لدعم الفقراء بتوفير الخدمات الأساسية

انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 بعنوان &#34;التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية&#34;

انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 بعنوان "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية"

&#34;أطفال غزة أنبياء العالم&#34;.. الفيديو الذي حاز على 10 آلاف مشاهدة

"أطفال غزة أنبياء العالم".. الفيديو الذي حاز على 10 آلاف مشاهدة

شاهد: نصب تذكاري لبهاء أبو العطاء وشهداء غزة في أمريكا

شاهد: نصب تذكاري لبهاء أبو العطاء وشهداء غزة في أمريكا

مشروع قانون لحظر نشاط (أونروا) في القدس

مشروع قانون لحظر نشاط (أونروا) في القدس

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت

حركة فتح تلتقي بالجبهة الديمقراطية في سفارة دولة فلسطين في بيروت

هيئة الأسرى تنعى والدة الأسير محمد كرسوع من مدينة نابلس

هيئة الأسرى تنعى والدة الأسير محمد كرسوع من مدينة نابلس

مجدلاني: مقارباتنا الجديدة بوزارة التنمية لدعم الفقراء بتوفير الخدمات الأساسية

مجدلاني: مقارباتنا الجديدة بوزارة التنمية لدعم الفقراء بتوفير الخدمات الأساسية

انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 بعنوان &#34;التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية&#34;

انعقاد المؤتمر المصرفي الفلسطيني الدولي 2019 بعنوان "التمويل المصرفي وآفاق التنمية الاقتصادية"

وفد نقابة المحامين يعقد لقاءات مع منظومة العدالة في تونس

وفد نقابة المحامين يعقد لقاءات مع منظومة العدالة في تونس

المالكي: لا حل مع الجانب الإسرائيلي بدون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية

المالكي: لا حل مع الجانب الإسرائيلي بدون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

منوعات

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

دنيا سمير غانم تصدم جمهورها بنحافة لافتة في أحدث ظهور

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل &#34;على الملأ&#34;

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل "على الملأ"

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

عربي

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

إضراب مفتوح لنقابة محطات الوقود في لبنان

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)