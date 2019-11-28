شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى
مستوطنون في الأقصى - أرشيف
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.

وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين، الذي يبلغ عددهم حوالي 48، اقتحموا الأقصى حتى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.

وأضافت المصادر: أن عناصر من شرطة الاحتلال، اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكان 75 مستوطناً بينهم 25 طالباً يهودياً، قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

الفتياني: سنبدأ الأيام المقبلة حوارات داخلية لاختيار من يمثل فتح بالانتخابات

الفتياني: سنبدأ الأيام المقبلة حوارات داخلية لاختيار من يمثل فتح بالانتخابات

جامعة الأقصى تُنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

جامعة الأقصى تُنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية

اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة

حماس: هدم منازل الأسرى ببلدة بيت كاحل سلوك إرهابي عنصري

حماس: هدم منازل الأسرى ببلدة بيت كاحل سلوك إرهابي عنصري

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

طالع: أسعار صرف العملات مقابل الشيكل اليوم الخميس

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة حتى الأسبوع المقبل

الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة حتى الأسبوع المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

جامعة الأقصى تُنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

جامعة الأقصى تُنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية

وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية

اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

منوعات

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

نجوم الفن يدعون لنيللي كريم بعد إنقاذ حياتها

&#34;هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي&#34;.. اعترافات مريم فخرالدين

"هؤلاء الفنانون تحرّشوا بي".. اعترافات مريم فخرالدين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

الشيف بوراك: رحلت ملاكي الغالية.. ونانسي عجرم تتقدّم المُعزّيين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

بعد سخريتها منها.. رد فعل مفاجئ من مي العيدان على تعليق إلهام شاهين

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

توقيف فنان راب تونسي بتهمة التحريض على الاغتصاب

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل &#34;على الملأ&#34;

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل "على الملأ"

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

عربي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك