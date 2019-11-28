عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى

مستوطنون في الأقصى - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الخميس، باحات المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة، فيما اقتحم عناصر من شرطة الاحتلال مصلى باب الرحمة.



وأفادت مصادر في دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن المستوطنين، الذي يبلغ عددهم حوالي 48، اقتحموا الأقصى حتى تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وسط حماية مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة.



وأضافت المصادر: أن عناصر من شرطة الاحتلال، اقتحمت مصلى باب الرحمة، ونفذت جولة داخل باحاته، وسط تفتيش المكان، وتفحصه، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وكان 75 مستوطناً بينهم 25 طالباً يهودياً، قد اقتحموا الأقصى يوم أمس، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.