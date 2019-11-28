ساركوزي: الغرب لم يَعُد محور العالم

رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس الفرنسي الأسبق، نيكولاي ساركوزي، إن دور الغرب على المستوى العالمي، تراجع، مؤكداً أن الشرق الآن بات يمثل المحور الأهم.

وأكد ساركوزي في مداخلة، ألقاها في جامعة "فرانسيسكو دي فيكتوريا" بمدريد: "على مدى قرون كان الغرب محور العالم، واليوم انتقل المحور إلى الشرق، من بين سبع مليارات إنسان سكان العالم، أربعة مليارات منهم يعيشون في آسيا، نحن لم نعد محور العالم، والديمغرافيا هي أحد الأسباب"، وفق (روسيا اليوم).



وأوضح الرئيس الفرنسي الأسبق في كلمته، أن الأزمة في الاتحاد الأوروبي ناجمة عن أفكار عفا عليها الزمن، كما أن أوروبا باتت أربعة، وليست فقط واحدة، شينغين، واليورو، والدفاع، والاتحاد، داعياً إلى التخلي عن المفاهيم القديمة والتفكير في "أوروبا المستقبلية".



وأضاف ساركوزي، أن الوضع الحالي، أدى إلى حالة الـ (بريكست)، التي وصفها بأنها "جنون ودراما وتناقض تاريخي".



تجدر الإشارة، إلى أن الرئيس الفرنسي الحالي، إيمانويل ماكرون، سبق ساركوزي في مثل هذه التصريحات، حيث أعلن في آب/ أغسطس الماضي، أن العالم يعيش نهاية عصر الهيمنة الغربية فيه، وهناك دول أخرى، بينها روسيا، تأتي لتغير النظام العالمي.



وأشار ماكرون إلى أن النظام الدولي، أخذ يتغير بصورة غير مسبوقة، وأن التغيرات تجري في جميع المجالات بوتيرة تاريخية.