قوات الاحتلال تعتقل فلسطينيين وتستولي على مضخة باطون

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الأربعاء، مواطنين اثنين، واستولت على مضخة باطون، شرق يطا جنوب الخليل.



وأوضحت المصادر، أن قوات الاحتلال داهمت منطقة الجوايا شرق يطا، وأوقف عملية صب الباطون في منزل المواطن أحمد محمد الشواهين، قبل أن تستولي على المضخة، وتعتقل سائقها، ومندوب المبيعات في مصنع الباطون، وتسليم العائلة أمر وقف بناء البيتين.