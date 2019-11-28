الفتياني: سنبدأ الأيام المقبلة حوارات داخلية لاختيار من يمثل فتح بالانتخابات







وشدّد على أننا "نحن في حركة فتح منفتحون في حواراتنا ولقاءاتنا كل من موقعه وفصيله، لنرى ما هي الصيغة التي يمكن لنا من خلالها بناء تحالف وطني قادر على توحيد الجهد الفٍلسطيني، ليكون قادراً على التصدي لهذا الاحتلال والإدارة الأمريكية.

وأكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح، على أن فتح "لا تسعى لإقصاء أحد من المشهد السياسي، وكل الجهد الوطني الفلسطيني، مطلوب أن يتكامل في هذه الأرض، بوحدة وطنية حقيقية". وفيما يتعلق باستعدادات حركة فتح للانتخابات، قال الفتياني: أجرينا حوارات طويلة مع فصائل العمل الوطني، وقوى المجتمع المدني، وما زلنا في هذه الحوارات؛ لنصل إلى الصيغة الأمثل القادرة على تمثيل شعبنا الفلسطيني.





وفيما يتعلق بالخطوة المقبلة بعد تسليم ردود الفصائل للرئيس محمود عباس، قال الفتياني: إن الخطوة التالية بعد أن يتسلم الرئيس كافة الردود من رئيس لجنة الانتخابات المركزية، اطلاعه على هذه الردود.



وأضاف في تصريحات لإذعة (صوت فلسطين) الرسمية: أنه بعد ذلك، سيطلع الرئيس على هذه الردود، ثم يمارس الرئيس حقه الدستوري في إصدار المراسيم التي تحدد مواقيت الانتخابات البرلمانية والرئاسية، واليوم الذي على شعبنا أن يذهب به إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليه، وشكل النظام السياسي المقبل الذي سيكون نظاماً سياسياً مبنياً على الشراكة الداخلية بين كافة القوى الفلسطينية المقاومة، الرافضة لهذا الاحتلال، والساعية لوصول المشروع الوطني لبر الأمان.

وقال: سنبدأ في الأيام القليلة المقبلة، جملة من اللقاءات الداخلية وصولاً للصغية الأمثل، لمن يمثل هذه الحركة، ويمثل المشروع الفلسطيني على المستوى الداخلي، ومستوى العلاقة مع الفصائل الأخرى.