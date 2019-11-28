جامعة الأقصى تُنظم وقفةَ استنكارٍ ضد التآمر الأمريكي الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

ضمن فعاليات التنديد بإجراءات التآمر الأمريكي الإسرائيلي على شعبنا وقضيته، نظمت إدارة الجامعة، وقفةً استنكارِ ضد قرارات الإدارة الأمريكية المنحازة للاحتلال، بحضور القائم بأعمال رئيس الجامعة الدكتور أيمن محمود صبح، وأعضاء مجلس الجامعة وجمع غفير من العاملين الأكاديميين والإداريين والطلبة.



افتُتِحت الوقفة أمام بوابة مبنى القدس بحرم الجامعة- غزة، بقراءة الفاتحة على روح الشهيد الأسير سامي أبو دياك، الذي استشهد صباح هذا اليوم الثلاثاء الموافق 26/11/2019م في سجون الاحتلال.



وخلال كلمته أكد صبح، على ضرورة التمسك بالوحدة الوطنية والالتزام بقرارات الشرعية الفلسطينية، ممثلة بفخامة السيد الرئيس محمود عباس (أبو مازن)، لإسقاط ما يسمى بـ (صفقة القرن)، والحفاظ على الحقوق والثوابت الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف، موضحاً بأن شعبنا الفلسطيني، شعب الشهداء والجرحى والأسرى مؤمن بعدالة قضيته، منتصر بجهود وسواعد أبنائه، باقون كما الشجر نموت وقوفًا ولا ننحني.