وزارة التنمية الاجتماعية تترأس اجتماع مجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية









رام الله - دنيا الوطنترأست وزارة التنمية الاجتماعية، اليوم، الاجتماع الدوري لمجموعة عمل قطاع الحماية الاجتماعية، الذي عُقد في وزارة الأشغال العامة، بحضور وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داوود الديك، وممثل الاتحاد الأوروبي، ادواردو كومو، والممثلة الخاصة لـ (يونيسف) في فلسطين جينيف بوتين، وممثلين عن منظمة العمل الدولية والبنك الدولي، وصندوق التشغيل الفلسطيني، والوزارات الشريكة في المجموعة (الصحة والتربية والتعليم)، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.رحب الديك بكافة الشركاء المحليين والدوليين، وأكد على أهمية تعزيز الشراكة معهم، واستعرض خطة وإنجازات الوزارة بداية من إنجاز استراتيجية التنمية الاجتماعية المستدامة 2017-2022 التي تهدف الوزارة من خلالها بناء منظومة التنمية الاجتماعية، التي لا تقتصر على حماية الفقراء والضعفاء فحسب، ولكن أيضاً مساعدتهم على النهوض بواقعهم الاقتصادي، والاعتماد على أنفسهم ليصبحوا أفراد منتجين.وأضاف أن الوزارة ماضية في خططها وبرامجها لتقديم الدعم المبني على الحقوق والواجبات لكافة الشرائح في المجتمع الفلسطيني من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، كونها تصب مع توجهات الحكومة الفلسطينية، ومنسجمة مع استراتيجية التنمية التي تقوم ترتكز على أجندة السياسات الوطنية 2017-2022 في إطارها السياساتي المرجعي لعمل جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية، وأهداف التنمية المستدامة 2030 إضافة لمصادقة فلسطين على العديد من الاتفاقيات والمواثيق الدولية والتزامها بها.كما أكد الديك التزام فلسطين بالاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وخاصة فيما يتعلق بالأطفال، والمرأة، وذوي الإعاقة، مبيناً أن الاحتلال الإسرائيلي هو أكبر معيق لتحقيق التنمية في فلسطين، وهو أحد بل أهم المعيقات التي تمنع وجود حياة كريمة للأطفال الفلسطينيين.بدورها، أثنت الممثلة الخاصة لـ (يونيسف) في فلسطين جينيف بوتين على التعاون الوثيق والشراكة الحقيقة مع وزارة التنمية الاجتماعية، وأثنت على ماتقوم به الوزارة من جهد كبير لمكافحة الفقر متعدد الأبعاد، الذي يشكل خطراً كبيراً على أمن الأسرة الفلسطينية وأطفالها، وعلى توفير الحماية للأطفال، وخاصة ذوي الإعاقة.من جهته، قال كومو: إن " الاتحاد مستمر في دعم الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الاجتماعية للشرائح الفقيرة والمهمشة وفق نظام إدارة الحالة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها القضية الفلسطينية"، وأن الاتحاد الأوروبي، يولي قطاع الحماية الاجتماعية أهمية كبيرة كون الحماية الاجتماعية جزء أصيل من حقوق الإنسان.وقدمت مدير دائرة الموازنة هنادي براهمة عرضاً حول آلية وإجراءات مراجعة الخطة التنفيذية للوزارة للأعوام 2019-2022، واستعرضت آخر مستجدات العمل على صعيد برامج الوزارة وإنجازاتها والتحديات التي تواجه تنفيذ بعض المشاريع والبرامج.كما قدم مدير عام الأشخاص ذوي الإعاقة أمين عنابي عرضاً تناول فيه ما تقدمه الوزارة من خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض آخر المستجدات فيما يتعلق بالقانون الجديد للأشخاص ذوي الاعاقة.واستعرض المجتمعون، آخر تطورات العمل في قطاع الحماية الاجتماعية، وأبرزها، وآخر مستجدات العمل في مشروع بناء قدرات الشركاء للخدمات الاجتماعية، كما ناقشت المجموعة آخر التحضيرات لتطوير شراكة حقيقية وفاعلة مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وتقاسم الأدوار والمسؤوليات.