اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة

اعتقالات - أرشيف

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رام الله - دنيا الوطن

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم خلال الليلة الماضية، اعتقال خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.