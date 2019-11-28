اعتقال خمسة مواطنين بمناطق متفرقة من الضفة
رام الله - دنيا الوطن
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم خلال الليلة الماضية، اعتقال خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، وفجر اليوم، حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه تم خلال الليلة الماضية، اعتقال خمسة فلسطينيين من أنحاء متفرقة من الضفة الغربية.
التعليقات