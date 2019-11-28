شؤون فلسطينية

حماس: هدم منازل الأسرى ببلدة بيت كاحل سلوك إرهابي عنصري

حماس: هدم منازل الأسرى ببلدة بيت كاحل سلوك إرهابي عنصري
قوات الاحتلال خلال اقتحامها بيت كاحل
رام الله - دنيا الوطن
علّقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، اليوم الخميس، على هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي، لعدد من منازل الأسرى في مدينة الخليل.

وقال المتحدث باسم الحركة، حازم قاسم في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "قيام جيش الاحتلال بهدم منازل لأسرى في بلدة بيت كاحل في بالخليل فجر اليوم، هو سلوك إرهابي عنصري متواصل، وعدوان مستمر على جماهير شعبنا".

وأضاف: يتوهم الاحتلال، أن هذا السلوك "الإرهابي" يمكن أن يوقف نضال شعبنا، مشيراً إلى أن "كل الوقائع أثبتت أن سياسة هدم المنازل، كانت وقوداً لثورة شعبنا المشتعلة.

وشدّد على أن الحاضنة الشعبية للمقاومين وذويهم، كانت سبباً في منع الاحتلال، من تحقيق أهداف سياسته بهدم منازل المقاومين.

وشرعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بهدم أربعة منازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.

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