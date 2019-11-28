الطقس: أجواء غائمة جزئياً وباردة حتى الأسبوع المقبل

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 18-11 19-12 20-12 بيت لحم 18-11 19-12 20-12 رام الله والبيرة 17-10 18-11 19-11 طولكرم 23-13 24-13 25-13 نابلس 20-12 21-13 22-13 قلقيلية 23-13 24-13 25-13 جنين 23-11 24-12 25-12 سلفيت 18-11 19-12 20-12 طوباس 23-11 24-12 25-12 روابي 19-13 19-13 20-13 الخليل 17-10 18-11 19-11 غزه 22-14 23-14 24-14 أريحا 26-14 27-15 28-15 خانيونس 22-14 23-14 24-14 الأغوار الشمالية 24-12 25-14 26-14 رفح 23-13 24-13 25-13

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً إلى بارد، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة في المرتفعات الجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .يوم الجمعة، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.يوم السبت، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .يوم الأحد، يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً نسبياً، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وفي ساعات الليل المتأخر تكون الفرصة مهيأه لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: