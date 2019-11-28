شاهد: قوات الاحتلال تهدم عدداً من المنازل شمال غرب الخليل





















رام الله - دنيا الوطنشرعت قوات الاحتلال، فجر اليوم الخميس، بهدم عدد من المنازل في بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل.ووفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فإن قوات كبيرة من جنود الاحتلال، اقتحمت بعد منتصف الليل، بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل، معززة بعدد من الآليات الثقيلة، وأعلنتها منطقة عسكرية مغلقة.وأضافت: داهمت قوات الاحتلال منازل كل من: يوسف سعيد عطية زهور، قاسم عارف عصافرة، أحمد عارف عصافرة، ونصير عصافرة، المعتقلين لديها، والذين يتهمهم الاحتلال بتنفيذ عملية قتل جندي إسرائيلي قرب المجمع الاستيطاني (غوش عتصيون)، في شهر آب/ أغسطس الماضي، وشرعت بهدمها.وكانت قوات الاحتلال، قد أصدرت في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي أمراً عسكرياً بهدم المنازل الأربعة.وأوضحت (وفا): أن مواجهات عنيفة، اندلعت بين الشبان وجنود الاحتلال في محيط منزل الأسير يوسف زهور، أطلق خلالها الجنود الأعيرة النارية وقنابل الغاز والصوت، تجاه المواطنين، ولم يُبلغ عن إصابات.