شاهد: استشهاد مواطن وإصابة نجله بعد صدم سيارتهم من قبل جرافة عسكرية بالخليل
رام الله - دنيا الوطن
استشهد فجر اليوم الخميس، المواطن محمد نصار النواجعة، وأصيب نجله بجروح مختلفة، من مدينة يطا بمحافظة الخليل بعد صدمهم من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية في منطقة "فرش الهوا" بالمحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
استشهد فجر اليوم الخميس، المواطن محمد نصار النواجعة، وأصيب نجله بجروح مختلفة، من مدينة يطا بمحافظة الخليل بعد صدمهم من قبل جرافة عسكرية إسرائيلية في منطقة "فرش الهوا" بالمحافظة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
يتبع..
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