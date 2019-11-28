شؤون فلسطينية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية
رام الله - دنيا الوطن
استعرضت وزيرة الصحة د. مي الكيلة الواقع الصحي الفلسطيني أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية، والتي عقدت بشكل مشترك ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأشارت د. الكيلة خلال انعقاد المجموعة، اليوم الأربعاء، في مقر وزارة الصحة، إلى أهمية عقد هذا الاجتماع الذي يجسد وحدة الوطن، حيث يتناقش الاحتياجات الصحية والتخطيط للتدخلات بشكل متكامل.

وأكدت وزيرة الصحة أهمية الدعم الدولي للقطاع الصحي الفلسطيني بسبب معاناته الكبيرة تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث أن صحة المواطنين لا تنتظر الحلول السياسية، مناشدة المجتمع الدولي باستمرار دعم وكالة الأونروا.

واستعرضت الوزيرة الكيلة أمام أعضاء المجموعة ممارسات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء شعبنا، واستهدافه للأطفال والشيوخ والنساء، وإبادته عائلات بأكملها كما جرى في قطاع غزة بالعدوان الأخير، إضافة إلى الحصار والإغلاقات والاعتداءات المتكررة على المراكز الصحية والمستشفيات.

وتابعت: إضافة إلى كل هذه الانتهاكات فإن إسرائيل تمارس سياسية الاهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، وهو ما نتج عنه استشهاد عشرات الأسرى، وكان آخرهم الأسير سامي أبو دياك وهو الشهيد رقم 222 من الأسرى داخل السجون منذ عام 1967، والخامس خلال العام الجاري.

وأوضحت وزيرة الصحة أن انعدام الأمن الغذائي في فلسطين بسبب الممارسات الإسرائيلية ألقى بظلاله على صحة المواطنين من خلال أمراض فقر الدم وغيرها.

وأكدت أن الأزمة المالية التي تمر بها فلسطين أثرت على الوضع الصحي والإمداد الدوائي والمستهلكات الطبية ، مشيرة إلى أن الحكومة ووزارة الصحة تتعامل مع كل محافظات الوطن بشكل متساوٍ، وأن القدس هي الأولوية في كل شيء وفي كل القطاعات ومن بينها القطاع الصحي.

وشكرت وزيرة الصحة منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي والمؤسسات الدولية الإنسانية والمؤسسات الوطنية الشريكة على دعمهم المتواصل للقطاع الصحي الفلسطيني.

من جهته، أكد مدير منظمة الصحة العالمية د. جيرالد روكنشواب، أهمية عقد مثل هذه الاجتماعات للوقوف على الاحتياجات الإنسانية للقطاع الصحي الفلسطيني بشكل
موحد، والاستجابة بشكل أفضل لهذه الاحتياجات بالتنسيق مع مختلف الشركاء.

وأشار إلى أهمية انضمام ومشاركة التعاونية الإيطالية في هذه المجموعة، كونها نائب رئيس محموعة العمل الصحية القطاعية، ما يتيح ربط الاحتياجات الإنسانية بالتدخلات التطويرية للقطاع الصحي.



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