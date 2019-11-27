شؤون فلسطينية

اشتية يثمن توقيع إقليم لوار الفرنسي ميثاق الصداقة والدعم مع محافظة القدس

اشتية يثمن توقيع إقليم لوار الفرنسي ميثاق الصداقة والدعم مع محافظة القدس
رام الله - دنيا الوطن
استقبل رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه بمدينة رام الله، رئيس المجلس الإقليمي لإقليم لوار الأطلسي الفرنسي فيليب جروفاليه، الذي ترأس وفدا ضم رؤساء بلديات ومستشارين إقليميين ورؤساء مؤسسات مجتمع مدني في الإقليم، بحضور القنصل العام الفرنسي في القدس رينيه تروكاز.

وأطلع اشتية الوفد، على آخر التطورات السياسية، والانتهاكات الإسرائيلية، بالإضافة إلى الجهود المبذولة في سبيل عقد الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين.

وقال رئيس الوزراء: "إسرائيل تعمل بشكل ممنهج على تدمير أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك من خلال تهويد القدس، واستخدام المناطق المسماة "ج" كخزان احتياطي للتوسع الاستيطاني، بالإضافة إلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، والتهديد بضم مناطق في الضفة الغربية، خاصة منطقة غور الأردن".

وأضاف: "نطالب من خلالكم الدول الأوروبية باتخاذ إجراءات بحق المستوطنين من حملة جنسياتها، والذي يعد وجودهم في المناطق المحتلة عام 1967 غير قانوني".

وشكر رئيس الوزراء، أعضاء الوفد على إيمانهم بحقوق الشعب الفلسطيني، مثمنا توقيع ميثاق الصداقة والدعم مع محافظة القدس، الذي وقعته 18 بلدية وهيئة محلية تابعة للإقليم.

وأشار إلى أن الميثاق يمثل إدانة للانتهاكات الإسرائيلية بالقدس، ومن خلاله تسعى الهيئات المحلية لحث الحكومة الفرنسية على الاعتراف بالدول الفلسطينية.

واطلع اشتية من خلال الوفد، على مشاريع التعاون التي ينفذها الإقليم مع فلسطين، خاصة مع بلدية مرج ابن عامر في جنين.


أخبار ذات صلة

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

رأفت يدين احتجاز سلطات الاحتلال لجثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك

رأفت يدين احتجاز سلطات الاحتلال لجثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك

تأجيل فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة

تأجيل فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة

اشتية: وصلنا لاتفاقيات تُنهي أزمتي مستشفى المطلع وكهرباء القدس

اشتية: وصلنا لاتفاقيات تُنهي أزمتي مستشفى المطلع وكهرباء القدس

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر في الدوحة

تفاصيل لقاء الرئيس عباس بأمير قطر في الدوحة

جمعية فلسطينية تُطالب الحكومة بمنع التدخين في الأماكن العامة

جمعية فلسطينية تُطالب الحكومة بمنع التدخين في الأماكن العامة

التعليقات

الدنيا حكايات

الجالية الفلسطينية في مصر

الجالية الفلسطينية في مصر

شؤون فلسطينية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

الكيلة تستعرض الواقع الصحي في فلسطين أمام مجموعة العمل الصحية الإنسانية

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

القدوة: الاستعمار الاستيطاني الخطر الأساسي الذي يهدد وجودنا الوطني وعلينا مواجهته

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

المجلس الوطني الفلسطيني يشارك بمؤتمر رؤساء البرلمانات الأوروبية الصغيرة في قبرص

اشتية يثمن توقيع إقليم لوار الفرنسي ميثاق الصداقة والدعم مع محافظة القدس

اشتية يثمن توقيع إقليم لوار الفرنسي ميثاق الصداقة والدعم مع محافظة القدس

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل للاطمئنان على صحته

الرئيس عباس يهاتف خالد مشعل للاطمئنان على صحته

&#34;التعليم العالي&#34; تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

"التعليم العالي" تعلن عن منح دراسية في مجال الطب

محكمة مصرية تقضي بالإعدام على &#34;هشام عشماوي&#34;

محكمة مصرية تقضي بالإعدام على "هشام عشماوي"

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

الخارجية تُطالب بتدخل دولي عاجل لوقف حملات القمع والتنكيل بالعيسوية

منوعات

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل &#34;على الملأ&#34;

آخر كوارث تلفزيون الواقع.. شاهد لحظة مصرع ممثل "على الملأ"

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

والدة مايلي سايرس تمنحها قصة شعر جديدة تصدم جمهورها

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

إحداهنّ قُتلت بدلاً من يسرا.. مشاهير عرب كانت نهايتهم مأساويّة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

أمينة كرم نجمة طيور الجنة.. تتخلى عن حجابها وتهاجم زوجة مدير القناة

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

فنانة شهيرة تعلن إفلاسها بعد ثراء فاحش وتبيع ملابس

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

الموت يفجع الفنان عبدالمجيد عبدالله

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

شيرين سيف النصر تكشف مفاجأة عن الصورة المتداولة

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

أصالة تثير الجدل بتعليقها على أحدث صورة لها.. هل انفصلت عن زوجها؟

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

مذيعة MBC تصدم الجميع بإعلان خطوبتها بعد أشهر من طلاقها

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

أحلام: اتخذت قراري بالنسبة لأصالة

عربي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

ولي العهد السعودي يصل أبوظبي

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

خليفة بن زايد يوجه رسالة للأمم المتحدة حول القضية الفلسطينية

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

شاهد: مصر تُطلق القمر الصناعي (طيبة-1)

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك

الأردن تُطالب إسرائيل رسمياً تسليمها جثمان الأسير سامي أبو دياك